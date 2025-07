Il ghiaccio nello Spazio non assomiglia all'acqua liquida come pensavamo | la scoperta di uno studio

Una nuova scoperta rivoluziona la nostra comprensione del ghiaccio nello spazio: non si tratta più di un semplice ammasso amorfo, ma di un universo nascosto di nanocristalli. Questa scoperta apre infinite possibilità sulla formazione dei corpi celesti e sui processi chimici che avvengono nelle profondità dell’universo. Continua a leggere e scopri come questa innovazione possa cambiare il nostro modo di guardare il cosmo.

Uno studio ha studiato il ghiaccio amorfo, uno dei più comuni nello Spazio, e ha visto che, a differenza di quanto era stato ipotizzato, non ha una struttura interna completamente disordina come quello dell'acqua liquida, ma presenta dei nanocristalli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

