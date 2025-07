Wanda Nara conferma il flirt con il calciatore Ayrton Costa ma l’ex la gela

Wanda Nara conferma il suo flirt con il calciatore Ayrton Costa, ma il passato non tarda a farsi sentire: l’ex Mauro La Gela, infatti, non perde tempo e mette in discussione questa nuova liaison. Tra passione e rivalità, la showgirl si ritrova al centro di un turbine di emozioni e gossip, dimostrando ancora una volta che il cuore di Wanda è un autentico campo minato di sorprese. E il bello deve ancora venire…

Wanda Nara torna al centro del gossip con un nuovo flirt tutto argentino: quello con il difensore del Boca Juniors, il 26enne Ayrton Costa. Dopo anni vissuti sotto i riflettori accanto a Mauro Icardi, tra scandali, riconciliazioni e interviste al vetriolo, la showgirl sembra aver trovato una nuova serenità accanto al giovane calciatore. Ma come in ogni storia che si rispetti, soprattutto quando i protagonisti sono Wanda e i suoi amori, anche stavolta i colpi di scena non mancano. E l'ex di Costa promette scintille. Wanda Nara e Ayrton Costa stanno insieme: gli indizi parlano chiaro. Alzi la mano chi si ricorda la famosa frase della canzone di Shakira "Hai scambiato un Rolex per un Casio".

