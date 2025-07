Sono il ministro degli Esteri più sfigato… Tajani travolto dagli eventi la confessione per il ritardo al convegno – Il video

Tra imprevisti e imbarazzi, anche i leader più autorevoli devono affrontare gli ostacoli del quotidiano. Così, durante un importante convegno sulla democrazia nel Mediterraneo, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha deciso di sdrammatizzare il ritardo con un’ironica autoironia, definendosi “il ministro degli Esteri più sfigato della storia”. Un momento che ci ricorda come anche i personaggi di spicco siano soggetti alle sfide impreviste del mestiere, dimostrando che...

«Sono il ministro degli Esteri più sfigato della storia, tra due guerre e la guerra commerciale», con queste parole il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani ha esordito il proprio intervento al convegno Democrazia e parlamentarismo nell’area del Mediterraneo, organizzata alla Sala della Regina alla Camera dei deputati. Il ministro, arrivato in ritardo all’evento, ha giocato la carta dell’ironia per giustificarsi. «Succede sempre qualcosa», ha detto. July 8, 2025 La frase di Tajani diventata virale. Tra una guerra e l’altra, tra dazi, crisi della maggioranza e chi più ne ha più ne metta, Antonio Tajani, probabilmente stremato dai mille impegni e nel tentativo di giustificare il proprio ritardo si è descritto come «Il ministro degli Esteri più sfigato della storia». 🔗 Leggi su Open.online