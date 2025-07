Condannato in appello per l’omicidio di un uomo viene ammazzato per strada forse dal padre della sua vittima L’uomo è stato arrestato a Rocca di Papa

Un tragico episodio scuote Rocca di Papa: Franco Lollobrigida, condannato in appello per l’omicidio di Giuliano Palozzi, è stato brutalmente ucciso in pieno giorno. Un atto di vendetta sfrenata, forse compiuto dal padre della vittima, Guglielmo Palozzi. La scena si è consumata davanti agli occhi dei passanti, lasciando un segno indelebile nella comunità. Un fatto che riaccende il dibattito sulla giustizia e la vendetta.

Un drammatico atto di vendetta quello verificatosi oggi a Rocca di Papa. Franco Lollobrigida, ex imputato per l'omicidio di Giuliano Palozzi, è stato ucciso con un colpo di pistola in pieno giorno. L'esecuzione è avvenuta in piazza della Repubblica, nel tratto che collega l'area con via Matteotti. Il responsabile dell'omicidio sembra essere Guglielmo Palozzi, il padre di Giuliano. La ricostruzione dell'omicidio. Lollobrigida, 35 anni, è stato raggiunto da un colpo di pistola che lo ha ucciso sul colpo, prima dell'arrivo dei soccorsi. L'episodio è avvenuto in una zona centrale di Rocca di Papa, e i carabinieri della compagnia di Frascati sono giunti tempestivamente sul posto dopo aver ricevuto l'allarme per il rumore degli spari, segnalato dai residenti.

