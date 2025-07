Fine eroica per la sommelier di Terracina | ' ' Ha voluto salvare i clienti per primi' '

In un gesto di coraggio e altruismo, Mara Severin, giovane sommelier di Terracina, ha dimostrato che il senso di responsabilità può superare anche le paure più profonde. Quando ha percepito i primi segnali di pericolo nel ristorante "Essenza", non ha esitato un istante a mettere in salvo i clienti, sacrificando se stessa. La sua fine eroica ricorda che il vero valore si rivela nei momenti più difficili, lasciandoci un esempio luminoso di umanità.

Mara Severin, sommelier di 31 anni, non ha esitato: quando ha sentito i primi scricchiolii sinistri provenire dal solaio del ristorante "Essenza", è corsa a far alzare e uscire i clienti che sedevano nella sala interna. Qualche secondo dopo, il crollo l'ha travolta. La tragedia si è consumata lunedì sera poco dopo le 22, nel cuore del centro storico di Terracina, in via Tripoli, dove si trova il rinomato ristorante stellato guidato dallo chef Simone Nardoni. Un cedimento improvviso del solaio – non dovuto, almeno secondo le prime indagini, al maltempo – ha causato il crollo all'interno del locale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Fine eroica per la sommelier di Terracina: ''Ha voluto salvare i clienti per primi''

