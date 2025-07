Sinner senza staff e infortunato a Wimbledon come sta | gli ultimi aggiornamenti

Gli ultimi aggiornamenti su Jannik Sinner parlano di segnali incoraggianti, nonostante l’assenza di uno staff e i problemi al gomito durante Wimbledon. Dopo il match degli ottavi vinto grazie al ritiro di Dimitrov, Sinner ha mostrato un atteggiamento positivo, anche se prudente: "Vedremo". La sua condizione rimane sotto attenta osservazione, ma l’azzurro sembra determinato a recuperare in vista dei prossimi impegni.

Arrivano segnali incoraggianti per Jannik Sinner, dopo i problemi al gomito avvertiti durante il match degli ottavi di finali di Wimbledon, vinto grazie al ritiro del bulgaro Grigor Dimitrov. "Non sono preoccupatissimo - aveva commentato ieri l'azzurro -, ma spesso in queste situazioni tendo a essere più positivo del dovuto. Vedremo". Dopo la caduta durante il primo game della partita, il tennista altoatesino aveva confermato di aver avvertito molto dolore al servizio (ma soprattutto sui dritti) nonostante l'assunzione di tre pastiglie che avevano attenuato il fastidio. Nel frattempo in attesa degli esiti degli esami ai quali il numero uno al mondo si è sottoposto, è stata confermata la prenotazione del campo per l'allenamento di questo pomeriggio, intorno alle 17 italiane.

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - ha gi224 vinto Wimbledon sinner e alcaraz, sorprendendo tutti. Questa edizione 2025 si conferma uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico, con eliminazioni eccellenti e sorprese clamorose già al secondo turno.

