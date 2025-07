DSC | Il Tasto Rosso che può salvarti la vita in mare

Se a bordo della tua imbarcazione disponi di una radio VHF moderna, avrai sicuramente notato un pulsante rosso con la scritta “Distress”. Spesso viene consigliato di conoscerne l’uso impeccabilmente, poiché rappresenta il tasto rosso che può davvero salvarti la vita in mare. Questo piccolo ma fondamentale strumento di emergenza è il primo passo per garantire sicurezza e serenità durante le tue avventure marittime, perché sapere come e quando usarlo può fare la differenza tra salvezza e pericolo.

