Trovata morta Mariia Buhaiova il giallo della fuga della 18enne ucraina dal villaggio vacanze in Puglia

Una tragedia scuote la pittoresca Puglia: Mariia Buhaiova, 18enne ucraina, viene trovata senza vita a Carovigno, dopo giorni di misteriosa scomparsa. La giovane, arrivata in Italia per un progetto europeo, aveva attirato l’attenzione per il suo tragico epilogo. La scoperta della sua morte, apparentemente autoinflitta, apre un inquietante interrogativo sulla causa di questa drammatica fine. La pista del «licenziamento» si fa sempre più concreta, lasciando dietro di sé un vortice di domande e dolore.

Marila Buhaiova è stata trovata senza vita a circa un chilometro dal villaggio turistico dove lavorava a Carovigno, in provincia di Brindisi. La studentessa ucraina era scomparsa dallo scorso venerdì. Si trovava in Puglia per un progetto europeo con un ente di formazione di Bratislava, per svolgere uno stage all’interno del villaggio turistico Meditur, nella cittadina pugliese. La 18enne è stata trovata impiccata. La pista del «licenziamento» prima della scomparsa. La scomparsa della ragazza era stata fatta dai titolari del villaggio vacanze. La 18enne aveva finito il suo stage nel ristorante del villaggio la scorsa domenica, dopo averlo iniziato appena il 15 giugno. 🔗 Leggi su Open.online

