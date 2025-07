Il Superman immigrato di James Gunn sbarca al cinema | polemica sull’apologia dell’eroe venuto da fuori…

Il nuovo Superman di James Gunn divide le opinioni, scatenando un dibattito acceso tra chi vede in lui un simbolo di inclusività e chi lo percepisce come una provocazione politica. La sua rappresentazione dell’”immigrato” come eroe promette di rivoluzionare la figura tradizionale, aprendo un confronto che va ben oltre il cinema. Siamo pronti a scoprire come questa interpretazione plasmerà il futuro dei supereroi e del nostro immaginario collettivo.

« Superman è un immigrato ». È la miccia accesa da James Gunn per lanciare il suo nuovo film: un’esplosione mediatica studiata a tavolino. E chi storce il naso? «Può andare a quel paese», replica senza troppi complimenti. L'” Uomo d’acciaio “, in arrivo sugli schermi italiani l’8 luglio con l’anteprima stampa, non è solo un blockbuster atteso, ma anche un terreno minato. Non per lo scontro tra eroi e villain, bensì tra letture politiche e identità culturali. Gunn, oggi al vertice dei DC Studios come co-presidente e direttore creativo, non fa nulla per celare il messaggio dietro al progetto. Anzi, lo rivendica con fierezza: «Sì questo lavoro parla di politica, parla di moralità». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il Superman “immigrato” di James Gunn sbarca al cinema: polemica sull’apologia dell’eroe venuto da fuori…

