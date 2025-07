Componenti cinesi per droni russi Dove porta la pista di Khabarovsk

Sei pronto a scoprire i retroscena di un'operazione clandestina che sfida le sanzioni occidentali? Una rete segreta tra Aero-Hit di Khabarovsk e fornitori cinesi permette alla Russia di mantenere vivo il suo arsenale di droni da combattimento in Ucraina. Questo intreccio di relazioni strategiche e tecnologie nascoste rivela come si porti avanti una guerra di logistica e innovazione oltre i confini ufficiali. Un’indagine che svela i dettagli di un mondo sottotraccia, dove nulla è lasciato al caso.

Si alza il velo su una rete che permette alla Russia di continuare a produrre e impiegare droni da combattimento in Ucraina, nonostante le sanzioni occidentali. Al centro dell’inchiesta c’è Aero-Hit, una piccola azienda con sede nella cittĂ di Khabarovsk, sita nel Far East russo, che ha avviato una collaborazione sistematica con fornitori cinesi per produrre fino a 10.000 droni al mese. Secondo la ricostruzione di Bloomberg, subito dopo l’invasione su larga scala dell’Ucraina Aero-Hit (finanziata dallo Stato russo) ha avviato contatti con imprese cinesi per ottenere la tecnologia necessaria alla produzione autonoma di droni. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Componenti cinesi per droni russi. Dove porta la pista di Khabarovsk

In questa notizia si parla di: droni - cinesi - khabarovsk - componenti

I militari cinesi hanno sviluppato dei droni grandi quanto una zanzara - Nel cuore dell’innovazione militare cinese, spiccano droni minuscoli quanto una zanzara e robot umanoidi che apprendono dai movimenti umani.

Non solo droni: tutti gli aiuti militari della Cina alla Russia. Report Economist - Come scrive l’Economist, è ormai dal 2023 che la Cina è diventata il principale fornitore di attrezzature industriali per la Russia, coprendo l’80- Si legge su startmag.it

Droni russi, componenti occidentali e cinesi - MSN - Attacchi russi sempre più intensi con droni, di cui alcune parti vengono da Usa, Europa e Cina. Segnala msn.com