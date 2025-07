A Marcellano Vincanta | due weekend tra vino e musica

Scopri l’incanto di Marcellano, il borgo dell’Umbria che si trasforma in un palcoscenico di sapori e melodie. Dall’11 al 13 luglio e dal 17 al 20 luglio, lasciati avvolgere da un percorso enogastronomico tra i suggestivi vicoli, tra vini pregiati e note coinvolgenti. Un’esperienza unica per appassionati di buon bere e musica live, pronta a lasciarti senza fiato. Non perdere questa occasione di vivere il cuore autentico dell’Umbria!

Marcellano VinCanta 2025 11-13 luglio & 17-20 luglio 2025 Due weekend per vivere l'Umbria più autentica tra vino, musica e tradizioni. Nel cuore di Marcellano — un borgo che sembra uscito da una fiaba — il vino incontra la musica live, la cucina tipic

