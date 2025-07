Blocco Euro 5 rimandato al 2026 il via libera dell’Ue soddisfa la Lega | Scelta di buonsenso

La decisione di posticipare il blocco Euro 5 al 2026 rappresenta una vittoria per la Lega, che definisce questa scelta di buonsenso. Il Ministero dei Trasporti ha annunciato il rinvio, offrendo respiro alle regioni più colpite come Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Una mossa che bilancia tutela ambientale e realismo, dimostrando come le scelte politiche possano favorire un equilibrio tra sostenibilità e rispetto alle esigenze dei cittadini.

Il blocco delle auto diesel Euro 5 è stato posticipato di un anno. Lo ha comunicato il Ministero dei Trasporti in una nota, sostenendo che quest’ultimo non entrerà in vigore il primo ottobre 2025 ma lo stesso giorno del 2026. La data riguarda le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Matteo Salvini, a capo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Blocco Euro 5 rimandato al 2026, il via libera dell’Ue soddisfa la Lega: “Scelta di buonsenso”

