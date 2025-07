Ancona aspirante Capitale italiana della Cultura 2028 | è tra le 25 città in corsa

Ancona si prepara a brillare come potenziale Capitale Italiana della Cultura 2028, entrando a far parte delle 25 città italiane candidate per questo prestigioso riconoscimento. Con entusiasmo e determinazione, la città dimostra il suo impegno nel valorizzare il patrimonio, promuovere l’arte e rafforzare il senso di comunità. Questo passo strategico apre nuove prospettive di sviluppo e riqualificazione urbana, confermando Ancona come un polo culturale in fermento e pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia.

Ancona, 8 luglio 2025 - Ancona è tra i 25 i Comuni italiani che hanno ufficialmente manifestato il proprio interesse a candidarsi al titolo di " Capitale italiana della Cultura " per l'anno 2028 rispondendo all'avviso pubblicato dal Ministero della Cultura. Un primo passo che conferma la vitalità dei territori e la volontà diffusa di investire nella cultura come motore di sviluppo, coesione sociale e rigenerazione urbana. L'elenco delle candidate a Capitale italiana della Cultura 2028. Di seguito l'elenco delle città e delle Unioni di comuni che hanno presentato la manifestazione di interesse entro il termine fissato da bando al 3 luglio 2025.

