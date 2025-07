Nuova rotatoria come cambia la viabilità in via Finzi a Modena

Modena si prepara a una svolta nella viabilità di via Finzi. Nei prossimi mesi, la strada tra via Forghieri e via Massarenti cambierà volto, adottando un senso unico alternato regolato da semafori e una velocità ridotta a 30 km/h. Questa modifica temporanea, in vigore fino ad ottobre, garantirà la realizzazione della nuova rotatoria per migliorare l’accesso al comparto Conad, portando benefici concreti alla circolazione cittadina.

Modena, 8 luglio 2025 – Nei prossimi giorni, la circolazione stradale in via Finzi, nel tratto tra via Forghieri e via Massarenti, diventerà a senso unico alternato regolato da impianto semaforico, con velocità massima consentita di 30 chilometri orari. Il provvedimento, che proseguirà fino a ottobre, è reso necessario per consentire le attività di realizzazione della nuova rotatoria di accesso al comparto Conad, a cura del privato nell’ambito delle opere di urbanizzazione per l’ampliamento della propria sede. L’investimento di 750 mila euro, erroneamente attribuito all’intervento della rotatoria di accesso al comparto Conad, è invece relativo all’adeguamento della rete filoviaria della vicina strada Canaletto sud. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuova rotatoria, come cambia la viabilità in via Finzi a Modena

In questa notizia si parla di: rotatoria - finzi - modena - cambia

Lavori per nuova rotatoria Conad: senso unico alternato in via Finzi fino a ottobre https://ift.tt/1fsC3Fu https://ift.tt/eTnuqyJ Vai su X

Da domani, 1 luglio, sarà chiuso il tratto di strada Canaletto sud tra la rotatoria di via Finzi e quella di via del Mercato per via dei di adeguamento della rete filoviaria. L’intervento in questo tratto, che procederà ad avanzamento progressivo su strada Canaletto, Vai su Facebook

Nuova rotatoria, come cambia la viabilità in via Finzi a Modena; Lavori per nuova rotatoria Conad: senso unico alternato in via Finzi fino a ottobre; ROTATORIA ROMANIA-FINZI, MODIFICHE ALLA VIABILITÀ.

Nuova rotatoria, come cambia la viabilità in via Finzi a Modena - Il provvedimento, che proseguirà fino a ottobre, è reso necessario per consentire le attività di realizzazione della nuova rotatoria di accesso al comparto Conad ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

"Rotatoria Romania-Finzi, a febbraio via ai lavori" - Il Resto del Carlino - E’ ufficiale: inizieranno a metà febbraio e dureranno circa cinque mesi i lavori per costruire la rotatoria tra via Romania e viale Finzi prevista nell’ambito del ‘progetto Esselunga ... Si legge su ilrestodelcarlino.it