Totti-Blasi il Tribunale Civile stabilisce l’affido condiviso dei Rolex

Nel 2022, la vicenda dei Rolex di Francesco Totti e Ilary Blasi ha fatto scalpore: accuse di furto e una battaglia legale che sembrava infinita. Ora, il tribunale civile di Roma ha pronunciato una decisione importante, stabilendo l'affido condiviso degli orologi. Una sentenza che mette fine a una controversia sfaccettata, riaffermando i diritti e la tutela delle parti coinvolte. Ma cosa significa davvero questa decisione nel contesto delle loro vite personali?

Ricordate la storia dei Rolex rubati a Francesco Totti da parte di Ilary Blasi nel 2022? Lui denunciò il fatto dichiarando che l'ex moglie "con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi"; lei se la rideva su Instagram pubblicando in una storia un negozio di Rolex e facendo il gesto della ladra. Ebbene, il Tribunale Civile di Roma ha dato ragione all'ex capitano della Roma. Gli orologi 'incriminati' non erano regali, come ha sempre sostenuto la Blasi; quindi, la sua richiesta di riassegnazione è stata respinta dal giudice Flavia Esposito della VII Sezione del Tribunale Civile di Roma, che ha confermato le decisioni prese nell'ottobre 2023 dal suo predecessore (Francesco Frettoni), obbligandola a riconsegnare i Rolex in banca.

