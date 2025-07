L’Europa stanzia 15 milioni di euro per i vini sudafricani Il Consorzio dell’Etna Doc | Un delirio politico La Commissione ci ripensi

Europa investe 15 milioni di euro nei vini sudafricani, suscitando accese polemiche tra i produttori europei. Il consorzio dell'Etnal DOC definisce la decisione "un delirio politico", mentre la Francia denuncia una provocazione in un momento di grave crisi. La questione divide e mette in discussione il futuro del settore vinicolo comunitario: sarà questa una mossa strategica o un errore che rischia di indebolire l'industria europea?

I fondi sono frutto di un accordo di partenariato. Insorge anche la Francia: "Una provocazione per l'industria vinicola europea in un momento di grave crisi".

