Lollobrigida | Lavoriamo per evitare scelta folle Europa in agricoltura

Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, mette in guardia: l'Europa rischia di compiere scelte insensate che potrebbero compromettere il settore agricolo. La sua priorità è garantire una pianificazione strategica, con fondi dedicati agli agricoltori, per proteggere la sovranità alimentare del nostro Paese. Un appello al senso di responsabilità affinché si evitino decisioni avventate e dannose per il futuro agricolo europeo.

(Adnkronos) – "Continuiamo a lavorare costantemente per tentare di evitare che l'Europa faccia una scelta folle, che è quella di far involvere le sue politiche strategiche sul settore agricolo, che prevedono invece una pianificazione complessiva e quindi un fondo riservato agli agricoltori". Lo ha affermato oggi il ministro dell'Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Francesco Lollobrigida, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

