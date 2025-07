Morto risucchiato dal motore dell’aereo parla il testimone | Così è riuscito a scappare agli steward I dubbi sul suicidio

Una tragedia al Bergamo Orio al Serio scuote l’opinione pubblica: un uomo di 35 anni muore risucchiato dal motore di un aereo, sfuggendo agli steward. Un testimone racconta di averlo visto avvicinarsi al velivolo poco prima dell’incidente, sollevando interrogativi sulla dinamica e le cause di questa drammatica scena. Resta ancora da chiarire se si tratti di un gesto volontario o di una tragica fatalità, lasciando aperti numerosi dubbi.

Sarebbe scappato dagli steward, l’uomo di 35 anni che questa mattina, martedì 8 luglio, è morto risucchiato dal motore di un aereo all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Lo racconta un testimone intervistato da Ansa, che poco prima del tragico evento avrebbe visto l’uomo superare il blocco degli stewart e dirigersi verso il motore del velivolo. Interpellato dai giornalisti, il testimone, ha detto di non aver capito se si sia trattato di un atto volontario. Il testimone: «All’inizio si era buttato contro le protezioni». «Abbiamo visto questo signore scappare dagli steward – ha raccontato uno dei testimoni – All’inizio si è buttato contro i carter, le protezioni del motore destro dell’aereo, per poi fare il giro e o buttarsi oppure venire risucchiato dal girante del motore di sinistra: quindi è successo quello che è successo», ha raccontato all’ Ansa il testimone. 🔗 Leggi su Open.online

