Soltanto ernia E invece Rosa muore appena dimessa dall’ospedale | la scoperta agghiacciante cos’aveva

Una tragica vicenda scuote Palermo: Rosa Biondo, 54 anni, muore poco dopo essere stata dimessa dall’ospedale in seguito a un’operazione per un’ernia ombelicale. La scoperta agghiacciante rivela che la causa della morte potrebbe essere stata trascurata o ignorata, portando alla condanna del chirurgo e dell’infermiera per omicidio colposo. La sentenza apre un altro capitolo nel dramma di una vita spezzata e solleva interrogativi sulla sicurezza delle cure mediche.

È arrivata la sentenza per la morte di Rosa Biondo, 54 anni, di Carini, deceduta nel maggio 2018 dopo un’operazione per un’ ernia ombelicale presso la casa di cura Orestano. Il chirurgo Beniamino Sacco e l’infermiera Malgorzata Sadowska sono stati condannati rispettivamente a nove e sette mesi di reclusione per omicidio colposo. La pena è stata sospesa. La decisione è stata presa dal giudice Riccardo Corleo del Tribunale di Palermo, che ha accolto le richieste della pm Renza Maria Cescon. È stata invece assolta la dottoressa Gabriella Amico, medico di turno quella notte. I familiari della vittima, seguiti da Giesse Risarcimento Danni, hanno anche avviato un’azione in sede civile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Soltanto ernia”. E invece Rosa muore appena dimessa dall’ospedale: la scoperta agghiacciante, cos’aveva

