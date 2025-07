I Baci rubati del fotografo della Nouvelle Vague in mostra a Roma

Scopri l’incanto dei "Baci rubati" di Raymond Cauchetier, il fotografo della Nouvelle Vague, in mostra a Roma. Le sue immagini sui set di registi leggendari come Godard e Truffaut, catturate con maestria, trasmettono l’atmosfera rivoluzionaria di un’epoca unica. L’esposizione, allestita nel suggestivo giardino di Villa Massimo fino al 15 luglio, celebra il gemellaggio tra Roma e Parigi. Un’occasione imperdibile per immergersi nella magia del cinema e della fotografia d’autore.

Roma, 8 lug. (askanews) - Raymond Cauchetier ha catturato le immagini sui set di Godard, Truffaut, Chabrol e fino al 15 luglio le foto dei suoi celebri "Baci rubati" si possono ammirare nella mostra allestita nel giardino di Villa Massimo a Roma. La mostra è stata voluta e realizzata dagli organizzatori di "Nouvelle Vague sul Tevere", il festival che celebra il gemellaggio tra Roma e Parigi, con incontri e proiezioni di cinema italiano nella capitale francese e di film francesi a Roma. E' proprio del fotografo della Nouvelle Vague l'immagine della locandina della mostra, che ritrae il bacio di Jean Luc Godard ad Anna Karina sul set di "Une femme est une femme", e sono suoi i celebri scatti di Jean Seberg e Jean-Paul Belmondo in "À bout de souffle", quelli dei baci fra Jeanne Moreau e i suoi partner in "Jules et Jim" o delle avventure amorose di Antoine Doinel nei film di Truffaut. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I "Baci rubati" del fotografo della Nouvelle Vague in mostra a Roma

Torna la festa del gemellaggio Roma–Parigi! Dal 4 all’8 luglio, Nouvelle Vague sul Tevere colora Roma di verde e di cinema, mentre Dolcevita-sur-Seine porta Roma a Parigi. Due città, due festival, un solo cuore. ? Programma: Nouvelle Vague sul Te Vai su Facebook

