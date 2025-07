Finto Marco Rubio | un’Intelligenza Artificiale si spaccia per il segretario di Stato americano

Un'innovazione inquietante scuote il mondo della politica: un impostore ha sfruttato l'intelligenza artificiale per impersonare il segretario di Stato americano Marco Rubio, ingannando alte cariche politiche. Questa truffa evidenzia i rischi emergenti dell'IA nel manipolare l'informazione e minaccia la sicurezza delle istituzioni. Scopri come proteggerti e quali misure vengono adottate per contrastare queste minacce digitali, perché il futuro richiede attenzione e responsabilità .

Un impostore sfrutta l'IA per ingannare alti funzionari americani. Un truffatore ha utilizzato strumenti basati su intelligenza artificiale per replicare voce e stile di comunicazione del segretario di Stato americano Marco Rubio, (nella foto d'apertura) riuscendo a ingannare diversi esponenti politici di alto profilo. Secondo quanto riportato da un documento riservato del Dipartimento di Stato ottenuto dal Washington Post, almeno cinque alti funzionari sono stati contattati: tra questi, tre ministri degli Esteri, un governatore statunitense e un membro del Congresso. L'obiettivo dell'attacco sembrava essere l' accesso a dati sensibili o account istituzionali.

