In Italia, il sistema fiscale sembra più un mosaico di interessi locali che una legge uguale per tutti. Mentre l’Irpef dovrebbe essere equa e uniforme, le addizionali comunali e regionali variano a seconda delle decisioni politiche di amministratori e governatori. Roma, Napoli, Torino e Firenze mostrano chiaramente come le imposte colpiscano diversamente i cittadini, rendendo evidente che, quando si tratta di fisco, il “colpo” non è mai uguale per tutti.

Se la legge è uguale per tutti, il fisco lo è un po’ di meno. Perfino le aliquote Irpef, in Italia, dipendono dalla sensibilità degli amministratori locali, governatori e sindaci, che ovviamente variano in base al colore politico. Ed ecco che sull’Irpef, anzi, sulle addizionali comunali collegate a quelle regionali e legate al reddito pro capite, casca un asino non di poco peso. Nella annuale stima delle “stangate” imposte, in particolare, dal margine di manovra a disposizione dei primi cittadini, e che serve a serve a finanziare servizi locali (trasporti, illuminazione, raccolta rifiuti.) s piccano due grandi metropoli, governate dal centrosinistra: la Roma di Gualtieri e la Napoli di Manfredi, che pagano, ovviamente, anche il “peso” delle addizionali regionali sui propri cittadini, quasi tutte al massimo, 3,33%, con la Capitale che detiene però il massimo dell’aliquota possibile, lo 0,9% e che quindi, con Napoli, balza in testa a quelle più care. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Irpef, centrosinistra colto con le mani nelle tasche dei cittadini: Roma, Napoli, Torino e Firenze le più care

