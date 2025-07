A settembre TikTok potrebbe lanciare una nuova app per gli USA

A settembre, TikTok potrebbe sorprendere gli USA con il lancio di una nuova app, ideata per aggirare le restrizioni imposte dal Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act. Secondo fonti di The Information, questo stratagemma mira a permettere a ByteDance di mantenere la popolara piattaforma social nel mercato americano. La strategia è audace e potrebbe rivoluzionare il modo in cui TikTok si presenta agli utenti statunitensi, aprendo nuove prospettive per il futuro della sua presenza online.

Per eludere il bando che applica restrizioni a TikTok negli USA, gli sviluppatori cinesi sono a lavoro per creare una nuova app da lanciare il 5 settembre. L’idea è quella di battere il Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act. Infatti, secondo The Information, questo sarebbe il piano di Bytedance per continuare a operare con la sua piattaforma social negli Stati Uniti. TikTok USA, a settembre una nuova app?. La testata con quartier generale a San Francisco riporta che la big tech cinese starebbe sviluppando una nuova versione della app di TikTok. Questa nasce appositamente per il mercato USA, e verrà lanciata sul mercato locale, se tutto va bene, il 5 settembre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - A settembre TikTok potrebbe lanciare una nuova app per gli USA

