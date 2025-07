Sinner arriva il verdetto più atteso | l’infortunio al gomito non è grave domani sarà in campo a Wimbledon

Buone notizie per gli appassionati di tennis: dopo l’infortunio al gomito, le condizioni di Jannik Sinner si sono rivelate meno gravi del previsto. Domani in campo a Wimbledon, il giovane talentuoso italiano affronterà l’americano Ben Shelton nella prima semifinale del torneo. Un momento cruciale per l’Italia, che può respirare di sollievo, mentre l’attesa cresce per questa sfida all’ultimo colpo.

Gli italiani possono tirare un sospiro di sollievo: Jannik Sinner d omani scenderà in campo contro l'american Ben Shelton, nella prima delle due semifinali del torneo di Wimbledon: si giocherà come secondo incontro sul campo numero 1. Sul campo centrale giocherà, invece, a partire dalle 16-30 Flavio Cobolli contro Novak Djokovic. Questa mattina hanno dato esito rassicurante sulle condizioni del gomito sinistro di Sinner, colpito da una brutta caduta nel primo game del match contro Grigor Dimitrov. Nessuna lesione grave, ma il dolore resta, e sarà proprio la soglia di sopportazione a determinare i prossimi passi.

