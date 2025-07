L’abbiamo trovata così Scomparsa in Italia da giorni è arrivata la peggiore delle notizie

La tragica scomparsa di Mariia Buhaiova, la giovane studentessa ucraina di 18 anni, ha sconvolto tutta Italia. Dopo giorni di angoscia e ricerche infruttuose, il suo corpo è stato ritrovato a circa un chilometro dal villaggio turistico dove stava svolgendo il suo stage. Una notizia che lascia un vuoto incolmabile e solleva molte domande sulla sua scomparsa e sul suo ultimo viaggio. Ora, è fondamentale fare luce su questa drammatica vicenda.

È stato tragico l’epilogo delle ricerche per Mariia Buhaiova, la studentessa ucraina di 18 anni scomparsa venerdì 4 luglio. Il suo corpo è stato trovato impiccato a circa un chilometro dal villaggio turistico dove stava svolgendo uno stage formativo nell’ambito di un progetto europeo. A confermare la notizia sono state fonti investigative locali. Mariia si era allontanata in modo apparentemente volontario dal centro Meditur di Carovigno, dove lavorava da metà giugno nel ristorante della struttura. Le immagini delle telecamere di sorveglianza l’avevano ripresa mentre, con uno zaino in spalla e il cellulare acceso, si dirigeva verso la strada statale adriatica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it