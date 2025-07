Clamoroso Inter | anche nel contratto di Bisseck c’è una clausola! Cifra montre | ecco quanto vale per chi e quando scadrà

Clamoroso Inter: anche il contratto di Yann Bisseck nasconde una clausola! Oltre a Dumfries, il difensore tedesco può lasciare i nerazzurri per 120 milioni di euro, ma qual è la data di scadenza e cosa significa questa cifra nel suo futuro? Scopriamo tutti i dettagli e le implicazioni di questa importante clausola nel mondo dell’Inter. Rimanete con noi per aggiornamenti esclusivi su questa intrigante trattativa.

Clamoroso Inter: anche nel contratto di Bisseck c’è una clausola! Ecco quanto vale e quando scadrà quella del difensore tedesco. Oltre a Denzel Dumfries, anche il difensore tedesco Yann Bisseck ha una clausola rescissoria nel suo contratto che, in teoria, gli permetterebbe di lasciare l’ Inter. A rivelarlo è stato Sport Mediaset, che ha riportato in esclusiva i dettagli della clausola, che ammonta a 120 milioni di euro e che sarà valida fino alla fine del mese di luglio. Tuttavia, va precisato che questa clausola è applicabile solo per il mercato estero, simile a quella di Dumfries, e permetterebbe a Bisseck di trasferirsi all’estero in cambio di una cifra importante. 🔗 Leggi su Internews24.com