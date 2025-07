Barbara lascia Ruggiero | cresce la preoccupazione per la dama dopo l’incidente della sorella

L'amore di Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea, due delle coppie più amate del trono over di Uomini e Donne, sembra attraversare un momento di crisi. Dopo l’incidente della sorella di Barbara, cresce la preoccupazione per la loro relazione, già messa alla prova da recenti segnali di allontanamento. La mancanza di condivisioni sui social e alcune dichiarazioni ambigue alimentano i sospetti: sarà davvero la fine di questa storia?

crisi e fine della relazione tra barbara de santi e ruggiero d’andrea. La coppia formata da Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea, tra le più seguite del trono over di Uomini e Donne, sembrava destinata a durare anche oltre il contesto televisivo. Recentemente, emergono segnali che indicano una possibile rottura, alimentando il gossip tra i fan e gli addetti ai lavori. La mancanza di contenuti condivisi sui social media e alcune dichiarazioni non ufficiali hanno acceso i sospetti di una crisi in corso. l’assenza di contenuti social come primo segnale di crisi. Dalla metà di giugno, i follower più attenti hanno notato una significativa diminuzione delle pubblicazioni da parte della coppia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it