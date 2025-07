La guerra dei Totti | il giudice dispone l' affido condiviso dei 4 Rolex in possesso di Ilary Blasi

La disputa legale tra Francesco Totti e Ilary Blasi si infiamma ancora una volta, questa volta per quattro preziosi Rolex. Il tribunale civile di Roma ha stabilito l’affido condiviso degli orologi, deciso a garantire equità tra i due ex coniugi. Un’altra tappa nel complicato fronte della separazione, che coinvolge non solo emozioni ma anche beni di valore. La questione dei Rolex ora si aggiunge alle tante sfide legali che caratterizzano questa intricata vicenda.

'Affido condiviso' per i 4 Rolex motivo di diatriba fra Ilary Blasi e Francesco Totti. Il tribunale civile di Roma ha confermato quanto aveva già deciso in via interlocutoria nel 2023, stabilendo che gli orologi dovranno rimanere a disposizione di entrambi. Totti e Ilary: il giudice dispone l'"affido condiviso" dei Rolex. I Rolex, che inizialmente erano rimasti alla presentatrice dopo che la coppia si era lasciata, erano stati reclamati dall'ex capitano giallorosso che ne chiedeva la restituzione. Ora le parti dovranno trovare il modo per garantire che entrambi possano usare i Rolex. Chiusa questa fase della vicenda, adesso ciascuna delle parti potrà impugnare il provvedimento.

Una disputa tra Totti e Ilary sui quattro Rolex si apre ora con la decisione del tribunale di Roma: l'affido condiviso stabilisce che gli orologi devono essere disponibili per entrambi.

