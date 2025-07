Come sta Sinner? La risonanza magnetica al gomito e il campo prenotato a Wimbledon | i segnali dietro il silenzio dello staff

Il talento di Jannik Sinner è sotto i riflettori, tra successi e preoccupazioni. Dopo l'infortunio al gomito durante Wimbledon e il ritiro dell’avversario, si apre un nuovo capitolo: oggi, alle 11:00 ora italiana, il tennista si è sottoposto a una risonanza magnetica per valutare le condizioni del polso e del gomito. I risultati potrebbero essere decisivi per il suo futuro in campo e per il campo londinese, dove ogni dettaglio conta.

Il numero uno del mondo Jannik Sinner è stato dominato dal bulgaro Grigor Dimitrov (21) negli ottavi di finale di Wimbledon prima che l’avversario si ritirasse a causa di un infortunio. Anche Sinner si è infortunato al gomito all’inizio della partita. Oggi martedì 8 luglio alle 11:00, ora italiana, l’altoatesino si è sottoposto a una risonanza magnetica per scongiurare l’eventuale presenza di lesioni sul polso, ma soprattutto sul gomito, che è sembrato essere la parte più dolorante. Non è atteso in queste ore, e probabilmente per tutta la giornata, alcun comunicato da parte dello staff di Sinner in merito all’esito degli esami strumentali. 🔗 Leggi su Open.online

