Altolà alle follie green | slitta il blocco delle diesel Euro 5 Se ne riparla nel 2026 con una deroga per i centri medio-piccoli

La mobilità sostenibile e le norme ambientali sono sotto i riflettori, ma una recente decisione del Parlamento offre un respiro alle aziende e ai cittadini. Con un emendamento approvato, il blocco delle auto diesel Euro 5, previsto per ottobre 2023, viene posticipato di un anno al 2026, con una deroga per i centri medio-piccoli. È una mossa che mira a bilanciare tutela ambientale e esigenze pratiche, lasciando spazio a discussioni e opportunità future.

Slitta di un anno il blocco delle auto diesel Euro 5, che sarebbe dovuto entrare in vigore il prossimo primo ottobre. Il rinvio al primo ottobre 2026 è previsto da un emendamento dal dl Infrastrutture approvato dalle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera. «È una scelta di buonsenso», ha commentato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha espresso «grande soddisfazione». Slitta il blocco delle auto diesel euro 5: salvi 1,3 milioni di veicoli. Si tratta di un provvedimento molto atteso che, secondo i dati riferiti dal Codacons, riguarda 1,3 milioni di autovetture: l'emendamento rappresenta una boccata d'ossigeno in particolare per le fasce della popolazione che avrebbero avuto più difficoltà a cambiare la macchina e i veicolo commerciali.

