Tutti giù dall’Ipo La fuga delle piccole banche cinesi dalla Borsa

Le piccole banche cinesi continuano a fuggire dalla Borsa, alimentando dubbi sulla loro affidabilità. La mancanza di trasparenza e il peso dei debiti non onorati dallo Stato rafforzano la sfiducia degli investitori internazionali, che finora hanno recuperato meno dell’1% delle loro somme. È un campanello d’allarme che suggerisce di essere più cauti nel valutare le opportunità di investimento in questo settore volatile.

Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Per le piccole banche cinesi non sembra essere ancora arrivato il momento della fiducia. Non è la prima volta che accade, più volte si sono visti casi di ammutinamento a un passo dalla quotazione in Borsa. Colpa della poca trasparenza e dei troppi debiti che lo Stato non ha onorato, specialmente quando ha chiesto soldi al mercato. Ad oggi gli obbligazionisti internazionali hanno recuperato meno dell’1% dei 150 miliardi di dollari di bond lasciati scoperti dalle aziende del mattone a partire dal 2021. Nonostante anni di negoziati e quasi una dozzina di accordi di ristrutturazione, solo 917 milioni di dollari in contanti sono stati trasferiti agli investitori in obbligazioni offshore riconducibili a 62 società Fatto sta che i piccoli istituti di credito cinesi stanno ritirando le loro domande per le offerte pubbliche iniziali, le Ipo, senza arrivare nemmeno al delisting (quando cioè prima ci si quota e poi si lascia la Borsa). 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Tutti giù dall’Ipo. La fuga delle piccole banche cinesi dalla Borsa

In questa notizia si parla di: banche - cinesi - borsa - tutti

Così la Gdf combatte le banche clandestine cinesi. Le parole di De Gennaro - De Gennaro evidenzia come la Guardia di Finanza combatta le banche clandestine cinesi, utilizzando sistemi di underground banking per trasferimenti illeciti e frodi fiscali.

Borsa oggi 3 luglio: Europa in cauto rialzo grazie alla distensione Usa-Cina sui chip. Piazza Affari zoppica con le banche - DIRETTA Vai su X

La Francia ha dichiarato guerra a SHEIN , infliggendogli una multa record da 40 milioni di euro e approvando una legge ad hoc per mettergli il bastone tra le ruote. Ma la norma anti fast fashion è un campo di battaglia sul quale, insieme alle piattaforme cinesi, Vai su Facebook

Wall street chiude positiva, il mercato punta su guerra lampo in Iran. Milano +1,2%. Petrolio in calo; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in calo (-0,6%), giù Leonardo e le banche. Sprint di Stellantis; JpMorgan e Bank of America parteciperanno alla quotazione di Catl a Hong Kong?.

Tutti giù dall’Ipo. La fuga delle piccole banche cinesi dalla Borsa - Un po' per la scarsa fiducia nel mercato, un po' per la mano di Pechino, gli istituti di piccola taglia che avevano intenzione di ... Lo riporta formiche.net

Il sistema di banche clandestine cinesi: l’hawala - Il sistema di banche clandestine cinesi è un fenomeno complesso e preoccupante, che riguarda un’enorme rete sotterranea di trasferimenti di denaro al di fuori dei circuiti bancari ufficiali. Da politicamentecorretto.com