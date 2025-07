Sono Marco Rubio un fake con AI si spaccia per segretario di Stato

In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale sfida ogni confine, emergono nuovi rischi di frode digitale. Un falso Marco Rubio ha utilizzato tecnologie avanzate per spacciare un’identità fasulla a livello internazionale, contattando alte cariche statunitensi. Questa vicenda solleva importanti interrogativi sulla sicurezza e la fiducia nelle comunicazioni ufficiali. È fondamentale comprendere i limiti e le minacce di AI per proteggersi da inganni sempre più sofisticati.

(Adnkronos) – Un impostore ha utilizzato software di intelligenza artificiale per imitare la voce e lo stile di scrittura del segretario di Stato americano Marco Rubio, contattando almeno cinque alti funzionari, tra cui tre ministri degli Esteri, un governatore statunitense e un membro del Congresso. Lo rivela un cablo del Dipartimento di Stato ottenuto dal . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Guerra Ucraina-Russia: i colloqui trilaterali con la Turchia cominceranno a Istanbul alle 11:30 italiane. Il segretario di Stato Usa Marco Rubio e il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan incontrano i capi delegazione di Mosca e Kiev - Oggi, 16 maggio 2025, si avviano a Istanbul i colloqui trilaterali tra Ucraina e Russia, mediati da Stati Uniti e Turchia.

