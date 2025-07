Aeroporto Bergamo uomo risucchiato dal motore di un aereo

Un dramma sconvolge l'aeroporto di Bergamo: un uomo è stato tragicamente risucchiato dal motore di un aereo in partenza, causando la sospensione temporanea dei voli. La scena, ancora sotto shock, ha portato le autorità a avviare immediatamente indagini per chiarire le cause di questa tragedia. La sicurezza e il rispetto delle procedure sono ora al centro dell'attenzione, mentre lo scalo si trova a fronteggiare questo grave incidente che ha sconvolto tutti.

Dramma allo scalo aereo di Bergamo. Voli sospesi all'aeroporto di Orio al Serio "a causa di un incidente verificatosi sulla via di rullaggio, le cui cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine". Lo rende noto la società di gestione dello scalo, Sacbo. Secondo le prime informazioni, un uomo è morto risucchiato dal motore di un aereo in partenza. Sono in corso gli accertamenti della polizia per ricostruire l'accaduto e stabilirne le cause. Sul posto sono presenti anche i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Aeroporto Bergamo, uomo risucchiato dal motore di un aereo

In questa notizia si parla di: aereo - aeroporto - bergamo - uomo

Un uomo è morto risucchiato dal motore di un aereo in partenza. Sospesi i voli all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio «a causa di un inconveniente verificatosi sulla via di rullaggio, le cui cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine».

#Bergamo all'aeroporto di Orio al Serio un uomo è morto sulla pista, risucchiato da un motore di un aereo. Ancora poco chiara la dinamica. In corso gli accertamenti. Non si esclude il gesto volontario. Sospesi e poi ripresi i voli.

