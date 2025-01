Quotidiano.net - Il Pil è stabile, ma l’export preoccupa. Le strategie

IN EMILIA-ROMAGNA il 2025 non sarà un anno facile per l’economia. E quindi, per reagire a questa situazione, la Regione e le Camere di commercio, attraverso Unioncamere, sono al lavoro per per restare tra i territori principali in Italia sotto il profilo della ’ricchezza prodotta’. Il primo passo di questa collaborazione è stato rappresentato dalla partecipazione del governatore Michele de Pascale e del vicepresidente della Regione, Vincenzo Colla (che ha la delega alle Attività produttive), alla prima riunione dell’anno della giunta dell’unione camerale, che celebra i 60 anni di attività. "Dobbiamo per forza provare ad avere un piano sulla dimensione delle imprese, perché le sfide che ci aspettano non sono per aziende di piccole dimensioni. Dobbiamo fare uno sforzo comune, ma siamo certi che, visto il lavoro fatto, procederemo su questo cammino", ha afferma il numero uno di Unioncamere, Valerio Veronesi.