Giornata mondiale dell’acqua | storia e significato

La, istituita dalle Nazioni Unite, si celebra ogni anno il 22 marzo con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanzadolce e promuovere la gestione sostenibile delle risorse idriche. Ogni edizione dellaè caratterizzata da un tema specifico che mette in luce problematiche e soluzioni legate all’acqua, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare l’Obiettivo 6 che mira a garantire acqua e servizi igienico-sanitari per tutti entro il 2030.Dove tutto nacqueUn terreno colpito dalla siccità (Getty).La primaè stata celebrata nel 1993, ma i temi ufficiali iniziano nel 1994 con “Prendersi cura delle nostre risorse idriche è affare di tutti”, un invito globale alla responsabilità condivisa.