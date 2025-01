Lettera43.it - Giornata mondiale dell’acqua, quando e da chi è stata istituita

La, celebrata ogni anno il 22 marzo, è un’importante occasione per sensibilizzare sull’importanza delle risorse idriche e promuoverne la gestione sostenibile.dalle Nazioni Unite nel 1993, questanasce dagli impegni presi durante la Conferenza di Rio de Janeiro del 1992, un momento chiave nella storia dello sviluppo sostenibile globale. La ricorrenza mira a stimolare una riflessione collettiva sui problemi legati all’acqua, promuovendo al contempo azioni concrete per affrontare le numerose sfide idriche.Dal 1993, larappresenta un richiamo all’azione per affrontare le sfide globali legate alle risorse idriche. Questa ricorrenza sottolinea l’importanzanon solo come risorsa indispensabile per la vita, ma anche come elemento essenziale per il benessere sociale, economico e ambientale.