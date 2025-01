Rompipallone.it - Dramma Atalanta: Gasperini perde un altro titolarissimo: operazione e stop lunghissimo

Ultimo aggiornamento 31 Gennaio 2025 15:43 di AlessiaDoccia freddissima in casa: loper il big nerazzurro sarà, si deve operare.Arriva una bruttissima notizia in casa dell’: un titolare indiscusso disi fa male ed è costretto ad operarsi.L’infortunio che è stato rimediato da Giorgio Scalvini in Champions League contro il Barcellona non lascia spazio a dubbi: succederà quello che si temeva dal momento che il difensore non potrà evitare l’intervento chirurgico., non c’è scampo: Scalvini dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgicoA parlare di Giorgio Scalvini e delle condizioni dopo l’infortunio rimediato contro il Barcellona è statala redazione di ‘Sky Sport’. Stando alle ultime, infatti, il difensore dovrà operarsi e si parla di unolungo almeno tre mesi.