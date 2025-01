Lettera43.it - Dior Homme, Kim Jones lascia la direzione creativa dopo sette anni

Kimha ufficialmenteto il ruolo di direttore creativo dialla guida della linea maschile della storica maison. In un comunicato,ha espresso «la sua più profonda gratitudine» al designer, sottolineando come abbia «accelerato lo sviluppo delle collezioni maschili a livello internazionale e contribuito in modo determinante all’influenza mondiale della Maison, creando un guardaroba stimolante che è allo stesso tempo classico e contemporaneo»., da parte sua, ha detto: «È stato un vero onore poter creare le mie collezioni all’interno della Maison, un simbolo di eccellenza assoluta. Esprimo la mia profonda gratitudine al mio atelier e agli atelier che mi hanno accompagnato in questo meraviglioso viaggio».Lo stilista Kim(Getty).La carriera di KimArrivato anel 2018,un lungo percorso come direttore artistico della linea maschile di Louis Vuitton,ha segnato il suo periodo con collaborazioni importanti, come quelle con KAWS, Daniel Arsham e il ceramista Hylton Nel.