Da oggi, i neo diciottenni che vogliano arricchire la propria formazione culturale, possono richiedere i 500 euro, quello che si chiamava Bonus Cultura, per l'acquisto di libri, musica, teatro e molto altro

A partire dagli studentifar domanda per la Cartagiovani e la Carta del merito, in pratica l’ex, una iniziativa per sostenere e facilitare l’accesso alla conoscenza per i giovani. Entrambe le carte offrono un valore di 500ciascuna, con la possibilità per i beneficiari di accumulare gli importi per un totale, quindi, di 1000da spendere in attività di istruzione e formative. L’Aquila sarà Capitale italiana della2026: un segno di ripartenza X, o meglio Cartae Carta del meritoA differenza del precedenteche veniva assegnato a tutti i, queste due carte hanno criteri di accesso specifici.