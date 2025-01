Justcalcio.com - Corriere dello Sport – arriva il sorpasso del Torino

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-31 12:49:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il CdS:Nuovissimo aggiornamento nella lunga e complicata trattativa che riguarda Cesare Casadei. L’ultimo, a quanto pare molto deciso, l’ha messo in atto il Torino. Il club granata è pronto a chiudere già oggi l’accordo con il Chelsea per prendersi il centrocampista italiano, nato a Ravenna 22 anni fa e maturato nelle giovanili dell’Inter. Casadei, Lazio superata Superata la concorrenza della Lazio, il Torino torna quindi in netto vantaggio come accaduto tre giorni fa, quando l’intesa sembrava certa. Difficile che a questo punto altri club possano rilanciare e provare a inserirsi, perché mancano poche ore alla chiusura del mercato e soprattutto perché Casadei ha già espresso la sua preferenza per la soluzione granata, convinto dal fatto che con Vanoli – sfiorato ai tempi delle giovanili azzurre e conosciuto all’Inter quando il tecnico era collaboratore di Conte – possa avere spazio e margini di crescita.