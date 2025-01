Amica.it - Chi è Tate McRae, la nuova icona beauty testimonial di Rhode

Classe 2003, canadese con origini tedesche,è a tutti gli effetti ladi bellezza della sua generazione. Cantante pop, con un passato da ballerina, aveva già posato per una campagna dell’intimo Skims di Kim Kardashian e ora è stata scelta dall’amica Hailey Bieber come ambassador del suobrandin occasione del lancio delle nuove matite labbra. La sua carriera da modella sembra, dunque, stia decollando. Sull’onda del successo di quella da cantante. Dopo aver fatto ballare il mondo con il singolo Greedy del 2023, quest’anno, il 21 febbraio, uscirà il suo terzo album in studio So Close to What, già anticipato dalle canzoni It’s Ok I’m Ok, 2 Hands e Sports Car.