Champions League sarà Juventus-Psv nei playoff | il focus sugli olandesi

Torino, 31 gennaio 2025 - Il primo, possibile, derby italiano diè stato scampato. Milan enon si affronteranno nelche mette in palio un posto negli ottavi finale. I bianconeri infatti sfideranno il Psv Eindhoven, che ha concluso la prima fase della massima competizione europea al 14° posto con un bottino di 14 punti, frutto di quattro vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte. E dire che il cammino degliera cominciato con un ko, proprio all'Allianz Stadium. Lo scorso 17 settembre, la formazione allenata da Thiago Motta ha infatti avuto ragione della compagine di mister Peter Bosz per 3-1, grazie alle reti di Kenan Yildiz, Weston McKennie e Nico Gonzalez, prima del gol ospite firmato da Ismael Saibari. Una prova di forza che lascerebbe ben sperare in ottica del doppio scontro (andata in casa dei piemontesi l'11 o il 12 febbraio, il ritorno al Philips Stadion il 18 o il 19 febbraio), anche se da quel momento non sono mancate le difficoltà per la Vecchia Signora, che ha concluso in ventesima posizione la prima fase dicon 12 punti (tre successi, tre pareggi e due sconfitte).