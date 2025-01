Spettacolo.periodicodaily.com - “Cani e Serpenti”, Il Nuovo Singolo di Valentina Indelicato

Da venerdì 31 gennaio 2025 sarà in rotazione radiofonica “” (TRP Vibes / Track Records Productions) ildi, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 17 gennaio.In Rotazione ‘’ diA partire dal 31 gennaio 2025, sarà in rotazione radiofonica “”, ildi, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 17 gennaio. Un brano che, con la sua intensità emotiva, porta alla luce i temi del distacco e della solitudine in un mondo sempre più connesso, ma al contempo sempre più estraneo a noi stessi.Un Viaggio nell’Alienazione e nella Solitudine“” è una canzone che va oltre la semplice melodia; è un invito a riflettere su come il distacco da sé possa radicarsi in una realtà che, pur essendo sempre più digitalmente interconnessa, sembra sempre più incapace di colmare il vuoto che ci pervade.