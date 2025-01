.com - Calcio a 5 / Serie B 2024-2025, programma e arbitri della 14^ giornata del girone D

Domani al PalaTriccoli c’è il derby tra Jesi e Cus Ancona. Il Corinaldo, a caccia di riscatto, sfida in casa la Nuova Juventina JESI, ANCONA e CORINALDO, 31 gennaio– Proseguono i derby inD dia 5. Domani, sabato 1° febbraio, si giocano le gare14^e ci sono due belle sfide tra compagini marchigiane.Il match principe è senza dubbio quello tra Jesi e Cus Ancona, alle 15 al PalaTriccoli. I leoncelli sono al secondo posto, a -3 dalla vetta, mentre i dorici, penultimi, sono reduci dal successo contro il Corinaldo. La classifica, comunque, è cortissima: tra la prima e la decima posizione ci sono appena 11 punti. Parlando, invece, del Corinaldo, i biancorossi affrontano in casa la Nuova Juventina per riscattarsi dal passo falso di sabato scorso, visto il -4 dalla vetta.