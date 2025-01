Ilgiorno.it - Bimbo trovato morto sul balcone: si cerca anche il padre (e se sapesse della gravidanza)

Milano, 31 gennaio 2025 –sulavvolto in una coperta: scende in campo la procura dei minori. L’inchiesta sulla tragedia accaduta nella zona delle case popolari di Sesto San Giovanni passa dalla procura ordinaria di Monza all’analogo ufficio riservato però ai minori, con sede a Milano, sotto la direzione del magistrato Luca Villa. Sarà quindi la procura dei minori – del resto la mamma ha appena 16 anni – a coordinare l’attività di accertamento da parte dei carabinieri, così come tutti gli atti collegati. L’esame Fra le prime valutazioni, ci sarà l’esame degli esiti dell’autopsia, che dovrà stabilire se il feto fosse giàal momento del parto oppure ilfosse vivo quando i vicini hanno sentito le urlaragazza emadre che chiedevano aiuto.