Babygirl | ecco il dettaglio che annuncia il destino di Romy

ilcheildiC’è un momento inche è significativo nel definire ildi Nicole Kidman nei panni di. Unche si potrebbe facilmente trascurare e che invece è fondamentale. Oltre al ruolo principale di Nicole Kidman, il cast dicomprende anche diversi nomi noti e volti nuovi.Il thriller erotico vedeMathis (Kidman) iniziare una relazione con uno stagista molto più giovane di lei, Samuel (Harris Dickinson), ignorando i pericoli delle sue azioni. Sebbenesembri felicemente sposata con suo marito, Jacob (Antonio Banderas), è segretamente molto infelice per ciò che è diventata la loro intimità. Con Samuel,è in grado di provare soddisfazione sessuale per la prima volta. Tuttavia, la loro relazione ha delle conseguenze, poichémette a repentaglio il suo lavoro di alto profilo e la sua famiglia amorevole lasciandosi andare a questa storia con un amante molto più giovane.