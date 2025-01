Bergamonews.it - Atalanta, il calendario di febbraio tra Serie A e Champions League

Leggi su Bergamonews.it

Dopo una lunga attesa, è stato finalmente delineato quello che sarà ildel mese didell’, impegnata in un mese in sette partite, su ben tre fronti diversi:A, quarti di Coppa Italia e playoff di.Si comincia con l’unica sfida che era già programmata da tempo, quella contro il Torino che apre il mese in casa, poi tre settimane che ricalcano il ritmo che scandisce tutta la stagione nerazzurra. Ovvero: sempre in campo anche in infrasettimanale.C’è la Coppa Italia contro il Bologna (martedì 4 in serata al Gewiss Stadium), ma soprattutto il doppio playoff dicontro il Brugge, con l’andata in trasferta.Prima, però, trasferta breve a Verona, mentre a cavallo tra i due match c’è la gara interna con il Cagliari, per poi chiudere il mese ad Empoli di domenica e avere una settimana di pausa.