Assegno di inclusione | i dati dell’Inps e il confronto con il vecchio Reddito

Roma, 31 gennaio 2025 – Il bilancio del 2024 dell’diindica che al 31 dicembre 2024 i nuclei familiari con domanda accolta sono poco meno di 760mila, per un totale complessivo di 1,82 milioni di persone. Alla stessa data i beneficiari del cosiddetto Supporto formazione lavoro sono circa 68mila. Rispetto ai destinatari deldi cittadinanza, le muove misure varate dal governo Meloni coprono il 60 per cento della platea originaria. MASSIMO PERCOSSI A pubblicare iaggiornati sui due interventi di contrasto della povertà è l’Inps nell’aggiornamento dell’Osservatorio statistico relativo all’di(Adi) e al Supporto per la Formazione e il Lavoro (Sfl), le due misure che, a partire rispettivamente da gennaio 2024 e da settembre 2023, hanno sostituitoe Pensione di cittadinanza (RdC/PdC) con un nuovo approccio al contrasto della povertà e alla promozione dell’inserimento lavorativo.