Andamento dei tassi d’interesse | cosa aspettarsi nel 2025?

L’deiè un tema cruciale per l’economia globale, dal momento che ha un impatto rilevante sulle decisioni di investimento, sulla spesa dei consumatori e sulle politiche aziendali.Nel, le previsioni attuali indicano una stabilizzazione dei, con poche probabilità di ulteriori riduzioni significative da parte delle banche centrali. Questa tendenza avrà implicazioni importanti per chi intende stipulare un mutuo nei primi mesi del nuovo anno. Strumenti come il preventivatore di mutuo, offerti gratuitamente dalle banche, possono essere preziosi per calcolare idi interesse e fornire informazioni dettagliate sul finanziamento.Le previsioni per ilSecondo l’IFO (Institute for Economic Research), istituto di ricerca economico tedesco, è improbabile che si verifichino ulteriori tagli deidi interesse nel