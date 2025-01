Anticipazionitv.it - Amici: ecco chi è Antonio Affortunato e perché è già famoso

Leggi su Anticipazionitv.it

Il daytime di24 del 21 gennaio ha visto l’ingresso di un nuovo ballerino nella scuola:. Presentato dalla maestra Deborah Lettieri come un talento, ha conquistato il banco grazie ai voti favorevoli di Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Specializzato in danza moderna,non è nuovo al mondo dello spettacolo. Ha già lavorato in programmi di successo, oltre ad aver collaborato con grandi coreografi: scopriamo tutto nel dettaglio.entra ufficialmente ad24Durante il daytime del 21 gennaio, Deborah Lettieri ha presentatoagli altri insegnanti di24. “Un talento”, lo ha definito la maestra, sottolineando le sue qualità artistiche. Il ballerino si è esibito in una coreografia moderna, dimostrando tecnica ed espressività.